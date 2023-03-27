"Не знают, что такое атака": Сабо "прошелся" по сборной Украины

Футбольный специалист не понимает, почему украинцы ни разу не ударили по воротам соперников

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал национальную команду за игру в атаке в матче против Англии (0:2) в отборе чемпионата Европы-2024. Желто-синие ни разу не пробили в створ ворот англичан.

Соответствующий комментарий Сабо доступен на 1927.kiev.ua. Он отметил, что лучше проиграть в несколько мячей, но при этом что-то показать в атаке.

"О чем можно говорить, если мы слабее? Кого винить? В первом тайме наших вообще не было видно, а во втором англичане остановились, непонятно почему, поэтому нам удавалось больше контролировать мяч. Такой футбол мне не нравится. Я сторонник того, что лучше проиграть 4:0 или 5:0, но играть атакой на атаку.

У нас атаки вообще никакой нет. Абсолютно – нет ударов по воротам, ничего. Это самая слабая игра нашей сборной. Так играть нельзя. Для меня это не футбол. Пусть критикуют меня как хотят, но я считаю, что это не тот футбол, который нужен для национальной сборной.

В ней наши сильнейшие игроки, но команда выглядела тускло. Лучше пропустить 5 и забить 2. Видно, что есть атака. Наша сборная, на сегодняшний день, не знает, что такое атака", — заявил Сабо.

Напомним, сборные Украины и Англии в квалификации на Евро-2024 выступают в группе С вместе с командами Италии, Мальты и Северной Македонии. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей нашей группы можно ознакомиться на сайте "Телеграф".