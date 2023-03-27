Укр

"Не знают, что такое атака": Сабо "прошелся" по сборной Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Йожеф Сабо раскритиковал главную команду страны Новость обновлена 27 марта 2023, 17:03
Йожеф Сабо раскритиковал главную команду страны. Фото Украинская ассоциация футбола (УАФ)

Футбольный специалист не понимает, почему украинцы ни разу не ударили по воротам соперников

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал национальную команду за игру в атаке в матче против Англии (0:2) в отборе чемпионата Европы-2024. Желто-синие ни разу не пробили в створ ворот англичан.

Соответствующий комментарий Сабо доступен на 1927.kiev.ua. Он отметил, что лучше проиграть в несколько мячей, но при этом что-то показать в атаке.

"О чем можно говорить, если мы слабее? Кого винить? В первом тайме наших вообще не было видно, а во втором англичане остановились, непонятно почему, поэтому нам удавалось больше контролировать мяч. Такой футбол мне не нравится. Я сторонник того, что лучше проиграть 4:0 или 5:0, но играть атакой на атаку.

У нас атаки вообще никакой нет. Абсолютно – нет ударов по воротам, ничего. Это самая слабая игра нашей сборной. Так играть нельзя. Для меня это не футбол. Пусть критикуют меня как хотят, но я считаю, что это не тот футбол, который нужен для национальной сборной.

В ней наши сильнейшие игроки, но команда выглядела тускло. Лучше пропустить 5 и забить 2. Видно, что есть атака. Наша сборная, на сегодняшний день, не знает, что такое атака", — заявил Сабо.

Напомним, сборные Украины и Англии в квалификации на Евро-2024 выступают в группе С вместе с командами Италии, Мальты и Северной Македонии. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей нашей группы можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

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#Сборная Украины #Йожеф Сабо