Відбір на Євро-2024: розклад та результати матчів другого туру (відео)
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Збірна України стартує у відбірному турнірі з другого туру
У неділю, 26 березня, стартує другий тур у відбірному турнірі чемпіонату Європи-2024, зокрема збірна України проведе гостьовий поєдинок проти Англії.
З повним календарем турніру можна ознайомитись на офіційному сайті УЄФА. Всі ігри, окрім матчу збірної Білорусі, у прямому ефірі можна подивитися на медіа-сервісі megogo. Поєдинок національної команди України буде доступний для перегляду безкоштовно.
Відбір на Євро-2024: розклад та результати матчів другого туру
26 березня
Група C
19:00 Англія — Україна
21:45 Мальта — Італія
Група H
16:00 Казахстан — Данія
19:00 Словенія — Сан-Марино.
21:45 Північна Ірландія — Фінляндія
Група J
19:00 Ліхтенштейн — Ісландія.
21:45 Люксембург — Португалія
21:45 Словаччина — Боснія та Герцеговина.
27 березня
Група B
21:45 Нідерланди — Гібралтар
21:45 Ірландія — Франція
Група E
21:45 Молдова — Чехія
21:45 Польща — Албанія
Група F
21:45 Австрія — Естонія
21:45 Швеція — Азербайджан
Група G
Угорщина — Болгарія
Чорногорія — Сербія
28 березня
Група A
19:00 Грузія — Норвегія
21:45 Шотландія — Іспанія
Група D
21:45 Туреччина — Хорватія
21:45 Уельс — Латвія
Група I
21:45 Косово — Андорра
21:45 Румунія — Білорусь
21:45 Швейцарія — Ізраїль
Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков нахамив журналісту через невинне питання після матчу Вірменія — Туреччина (1:2). Український фахівець очолив команду вірмен після закінчення контракту з Українською асоціацією футболу (УАФ).