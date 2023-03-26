Відбір на Євро-2024: розклад та результати матчів другого туру (відео)

Збірна України стартує у відбірному турнірі з другого туру

У неділю, 26 березня, стартує другий тур у відбірному турнірі чемпіонату Європи-2024, зокрема збірна України проведе гостьовий поєдинок проти Англії.

З повним календарем турніру можна ознайомитись на офіційному сайті УЄФА. Всі ігри, окрім матчу збірної Білорусі, у прямому ефірі можна подивитися на медіа-сервісі megogo. Поєдинок національної команди України буде доступний для перегляду безкоштовно.

Відбір на Євро-2024: розклад та результати матчів другого туру

26 березня

Група C

19:00 Англія — Україна

21:45 Мальта — Італія

Група H

16:00 Казахстан — Данія

19:00 Словенія — Сан-Марино.

21:45 Північна Ірландія — Фінляндія

Група J

19:00 Ліхтенштейн — Ісландія.

21:45 Люксембург — Португалія

21:45 Словаччина — Боснія та Герцеговина.

27 березня

Група B

21:45 Нідерланди — Гібралтар

21:45 Ірландія — Франція

Група E

21:45 Молдова — Чехія

21:45 Польща — Албанія

Група F

21:45 Австрія — Естонія

21:45 Швеція — Азербайджан

Група G

Угорщина — Болгарія

Чорногорія — Сербія

28 березня

Група A

19:00 Грузія — Норвегія

21:45 Шотландія — Іспанія

Група D

21:45 Туреччина — Хорватія

21:45 Уельс — Латвія

Група I

21:45 Косово — Андорра

21:45 Румунія — Білорусь

21:45 Швейцарія — Ізраїль

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков нахамив журналісту через невинне питання після матчу Вірменія — Туреччина (1:2). Український фахівець очолив команду вірмен після закінчення контракту з Українською асоціацією футболу (УАФ).