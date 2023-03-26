Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей второго тура (видео)
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Сборная Украины стартует в отборочном турнире со второго тура
В воскресенье, 26 марта стартует второй тур в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, в частности сборная Украины проведет гостевой поединок против Англии.
С полным календарем турнира можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. Все игры, кроме матча сборной Беларуси, в прямом эфире можно посмотреть на медиа сервисе megogo. Поединок национальной команды Украины будет доступен для просмотра бесплатно.
Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей второго тура
26 марта
Группа C
19:00 Англия — Украина
21:45 Мальта — Италия
Группа H
16:00 Казахстан — Дания
19:00 Словения — Сан-Марино
21:45 Северная Ирландия — Финляндия
Группа J
19:00 Лихтенштейн — Исландия
21:45 Люксембург — Португалия
21:45 Словакия — Босния и Герцеговина
27 марта
Группа B
21:45 Нидерланды — Гибралтар
21:45 Ирландия — Франция
Группа E
21:45 Молдова — Чехия
21:45 Польша — Албания
Группа F
21:45 Австрия — Эстония
21:45 Швеция — Азербайджан
Группа G
Венгрия — Болгария
Черногория — Сербия
28 марта
Группа A
19:00 Грузия — Норвегия
21:45 Шотландия — Испания
Группа D
21:45 Турция — Хорватия
21:45 Уэльс — Латвия
Группа I
21:45 Косово — Андорра
21:45 Румыния — Беларусь
21:45 Швейцария — Израиль
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков нахамил журналисту из-за безобидного вопроса после матча Армения — Турция (1:2). Украинский специалист возглавил команду армян после окончания контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).