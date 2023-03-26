Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей второго тура (видео)

Сборная Украины стартует в отборочном турнире со второго тура

В воскресенье, 26 марта стартует второй тур в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, в частности сборная Украины проведет гостевой поединок против Англии.

С полным календарем турнира можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. Все игры, кроме матча сборной Беларуси, в прямом эфире можно посмотреть на медиа сервисе megogo. Поединок национальной команды Украины будет доступен для просмотра бесплатно.

Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей второго тура

26 марта

Группа C

19:00 Англия — Украина

21:45 Мальта — Италия

Группа H

16:00 Казахстан — Дания

19:00 Словения — Сан-Марино

21:45 Северная Ирландия — Финляндия

Группа J

19:00 Лихтенштейн — Исландия

21:45 Люксембург — Португалия

21:45 Словакия — Босния и Герцеговина

27 марта

Группа B

21:45 Нидерланды — Гибралтар

21:45 Ирландия — Франция

Группа E

21:45 Молдова — Чехия

21:45 Польша — Албания

Группа F

21:45 Австрия — Эстония

21:45 Швеция — Азербайджан

Группа G

Венгрия — Болгария

Черногория — Сербия

28 марта

Группа A

19:00 Грузия — Норвегия

21:45 Шотландия — Испания

Группа D

21:45 Турция — Хорватия

21:45 Уэльс — Латвия

Группа I

21:45 Косово — Андорра

21:45 Румыния — Беларусь

21:45 Швейцария — Израиль

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков нахамил журналисту из-за безобидного вопроса после матча Армения — Турция (1:2). Украинский специалист возглавил команду армян после окончания контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).