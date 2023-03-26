Бывший тренер сборной Украины Петраков нахамил журналисту (видео)

Украинский специалист не совладал с эмоциями

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков, который недавно заявил, что футбол не должен быть политизирован, на пресс-конференции после матча 1-го тура отбора на Евро-2024 Армения — Турция (1:2) повздорил с журналистом из-за обычного вопроса.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале A Spor. Украинский тренер посоветовал представителю СМИ не упрекать его, а самому возглавить национальную команду.

– Начались ли проблемы после изменения схемы и не опоздали ли вы с заменами во втором тайме?

– Вы тренер, у вас есть лицензия?

– Да, лицензия С.

– Можете подать свою кандидатуру на главного тренера сборной, будете тренировать, если вы говорите, что я опоздал. Упрекаете этим. У вас лицензия С, а говорите тренеру, у которого лицензия PRO.

Я не считаю, что я опоздал с заменами. Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции. Для того чтобы что-то сделать, надо больше узнать. Но это не отговорка. Понимаете, о чем идет речь, кто разбирается в футболе. За неделю невозможно узнать ребят, куда кого поставить, кем усилить и так далее. Хотите обвинять меня – обвиняйте, – сказал Петраков.

Видеообзор матча Армения — Турция:

С результатами и видеообзорами других матчей первого тура квалификации на ЧЕ-2024 можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, известный комментатор Виктор Вацко раскритиковал Петракова.