Колишній тренер збірної України Петраков нахамив журналісту (відео)

Український фахівець не впорався з емоціями

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков, який нещодавно заявив, що футбол не повинен бути політизований, на пресконференції після матчу 1-го туру відбору на Євро-2024 Вірменія — Туреччина (1:2) посварився з журналістом через звичайне питання.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі A Spor. Український тренер порадив представнику ЗМІ не дорікати йому, а самому очолити національну команду.

– Чи почалися проблеми після зміни схеми й чи не запізнилися ви із замінами у другому таймі?

– Ви тренере, у вас є ліцензія?

– Так, ліцензія С.

– Можете подати свою кандидатуру на головного тренера збірної, тренуватимете, якщо ви кажете, що я запізнився. Дорікаєте цим. У вас ліцензія С, а кажете це тренеру, який має ліцензію PRO.

Я не вважаю, що я запізнився із замінами. Я взагалі хлопців не знаю, хто на якій позиції. Для того, щоб щось зробити, треба більше дізнатися. Але це не відмовка. Розумієте, про що йдеться, хто розуміється на футболі. За тиждень неможливо дізнатися хлопців, куди когось поставити, ким посилити й так далі. Хочете звинувачувати мене – звинувачуйте, – сказав Петраков.

Відеоогляд матчу Вірменія — Туреччина:

З результатами та відеооглядами інших матчів першого туру кваліфікації на ЧЄ-2024 можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, відомий коментатор Віктор Вацко розкритикував Петракова.