"Колосальне розчарування": Вацко жорстко пройшовся по Петракову (відео)

Колишньому тренеру збірної України дісталося від коментатора

Відомий український коментатор Віктор Вацко розкритикував слова головного тренера збірної Вірменії Олександра Петракова, який на пресконференції заявив, що футбол не має бути політизованим.

Відповідний коментар Віктора доступний на його YouTube-каналі. Вацко не розуміє, чому український фахівець різко змінив риторику та почав говорити прокремлівськими наративами.

"Коли я, прочитавши слова Петракова, дивлюся, як на матч Динамо та Зорі футболістів виводять двоє маленьких діточок, чий батько віддав життя за Україну. За, в тому числі, щоб футболісти могли грати, а тренери – тренувати цих футболістів, мене просто розриває на шматки.Футбол, с*ка, не повинен бути політизований, але він уже політизований давно.

А Олександр Петраков сьогодні… Ну, я не можу сказати тренеру, який виграв для нас чемпіонат світу, слово, яке я хотів би сказати… Просто скажу – величезне, колосальне, максимальне розчарування тижня. Хоча, напевно, треба було б сказати по-іншому", — заявив Вацко.

Нагадаємо, замість Петракова збірну України очолив Руслан Ротань. Через потрійну зайнятість фахівця не всі задоволені цим призначенням. Вже 26 березня головна команда країни проведе свій перший матч у році.