"Колоссальное разочарование": Вацко жестко прошелся по Петракову (видео)

Бывшему тренеру сборной Украины досталось от комментатора

Известный украинский комментатор Виктор Вацко раскритиковал слова главного тренера сборной Армении Александра Петракова, который на пресс-конференции заявил, что футбол не должен быть политизирован.

Соответствующий комментарий Виктора доступен на его YouTube-канале. Вацко не понимает, почему украинский специалист резко изменил риторику и начал говорить прокремлевскими нарративами.

"Когда я, прочтя слова Петракова, смотрю, как на матч Динамо и Зари футболистов выводят двое маленьких детишек, чей отец отдал жизнь за Украину. За, в том числе, то, чтобы футболисты могли играть, а тренеры – тренировать этих футболистов, меня просто разрывает в клочья. Футбол, с*ка, не должен быть политизирован. Но он уже политизирован давно.

А Александр Петраков сегодня… Ну я не могу сказать тренеру, который выиграл для нас чемпионат мира, слово, которое я хотел бы сказать… Просто скажу – огромное, колоссальное, максимальное разочарование недели. Хотя, наверное, надо бы сказать по-другому", — заявил Вацко.

Напомним, вместо Петракова сборную Украины возглавил Руслан Ротань. Из-за тройной занятости специалиста не все довольны этим назначением. Уже 26 марта главная команда страны проведет своей первый матч в году.