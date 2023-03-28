"Вышли обреченные": Маркевич разнес сборную Украины за игру с Англией

Футбольный специалист не увидел характера в игре украинских игроков

Сборная Украины вышла на матч отбора Евро-2024 против Англии обреченной. Встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0.

Таким мнением поделился с espreso.tv бывший главный тренер национальной команды Мирон Маркевич. Специалист не увидел в глазах наших футболистов желания биться за каждый мяч. Кроме того, Мирон Богданович отметил отсутствие борьбы на футбольной поле, на что указывает лишь одна желтая карточка в поединке.

"Сразу по глазам видно, когда футболисты выходят на поле, что они сегодня будут сражаться за каждый мяч. А тут даже по телевизору смотришь – они все обречены. Никакой борьбы, одна карточка за игру, одна! Где такое есть в футболе? Проиграйте, но чтобы все избитые ушли с поля. Это просто нереально на таком стадионе, против такой команды и при такой поддержке, какая у них была. На фронте масса болельщиков воюет, ультрас "Днепра", "Металлиста", я с ними на связи. Я знаю, что они все смотрели матч, несмотря ни на что", — заявил Маркевич.

Напомним, в следующий раз главная команда страны соберется летом 2023 года. На данный момент в нашей группе лидирует команда Англии. С результатами и видеообзорами матчей второго тура отбора ЧЕ-2024 можно ознакомиться у нас на сайте.