Лучший гол года? Футболистка "Арсенала" "убила паучка" в Лиге чемпионов (видео)

Феноменальное взятие ворот произошло в женской Лиге чемпионов

В среду, 29 марта, женская команда "Арсенала" выбила мюнхенскую "Баварию" из четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. К слову, мужская команда Канониров прекратила борьбу в еврокубках, пропустив нелепый гол с центра поля.

Лондонский коллектив победил дома мюнхенцев со счетом 2:0. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Победный гол в матче записала на свой счет норвежка Фрида Монум. Полузащитница после блестящей комбинации из-за пределов штрафной в касание пробила в "девятку" ворот немецкого коллектива. Взятие ворот тут же стало вирусным в сети. Пользователи отметили, что гол был забит в фирменном стиле "Арсенала" — короткие быстрые пасы и молниеносное завершение.

Еще в первом тайме Канониры удвоили преимущество благодаря точному удару шведки Стины Блакстениус. Победа в двухматчевом противостоянии с общим счетом 2:1 помогла "Арсеналу" выйти в полуфинал женской Лиги чемпионов.

Видеообзор матча женской Лиги чемпионов "Арсенал" — "Бавария":

Ранее украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко поблагодарил российский клуб. Напомним, украинец в матче еврокубка отомстил сопернику.