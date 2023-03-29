Бол-бой нокаутировал вратаря: уникальный случай в футболе (видео)

Забавный инцидент произошел в чемпионате Аргентины

В матче "Индепендьенте Ривадавия" — "Расинг" (1:1) в первенстве Аргентины произошел необычный момент. Накануне в Аргентине футболист забил супергол с центра поля.

Аргентинский вратарь "Расинга" Хоакин Матталия может претендовать на "Оскар" после драматического выступления в концовке поединка. Об этом сообщает thesun.ie.

Под занавес поединка при ничейном счете мяч после атаки хозяев попал в перекладину, а затем вылетел за лицевую. Матталия хотел ввести "снаряд" в игру, однако, когда ему бросили мяч, он просто упал. Затем бол-бой бросил круглого прямо в голову Хоакину, который резко потерял все вратарские навыки. Судья момент проигнорировал, и матч так и завершился со счетом 1:1, несмотря на апелляции Матталии.

Видеообзор матча "Индепендьенте Ривадавия" — "Расинг":

Ранее "Телеграф" рассказывал о позорном решении рефери в Италии, где засчитали гол-фантом. Напомним, аргентинец Лионель Месси в финале ЧМ-2022 по футболу один из голов забил не по правилам. Примечательно, что в 2023 году из-за этого пришлось менять правила игры.