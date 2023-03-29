Бол-бой нокаутував воротаря: унікальний випадок у футболі (відео)

Кумедний інцидент стався в чемпіонаті Аргентини

У матчі "Індепендьєнте Рівадавія" — "Расінг" (1:1) у першості Аргентини стався незвичайний момент. Напередодні в Аргентині футболіст забив супергол із центру поля.

Аргентинський воротар "Расінга" Хоакін Матталія може претендувати на "Оскар" після драматичного виступу наприкінці поєдинку. Про це повідомляє thesun.ie.

Під завісу поєдинку за нічийного рахунку м’яч після атаки господарів влучив у поперечину, а потім вилетів за лицьову. Матталія хотів ввести "снаряд" у гру, проте, коли йому кинули м’яч, він просто впав. Потім бол-бой кинув круглого прямо в голову Хоакіна, який різко втратив усі воротарські навички. Суддя проігнорував момент, і матч так і завершився з рахунком 1:1, попри апеляції Матталії.

Відеоогляд матчу "Індепендьєнте Рівадавія" — "Расінг":

Раніше "Телеграф" розповідав про ганебне рішення рефері в Італії, де зарахували гол-фантом. Нагадаємо, аргентинець Ліонель Мессі у фіналі ЧС-2022 з футболу один із голів забив не за правилами. Примітно, що у 2023 році через це довелося змінювати правила гри.