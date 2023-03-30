"Хочется отца порадовать": бельгийский вундеркинд мечтает играть за Украину
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Футболист хочет выступать за сборную Украины
Центральный защитник "Серкль Брюгге" Кристиан Равич заявил, что он готов рассмотреть возможность выступать за сборную Украины, которая уступила в первом матче отбора Евро-2024 против Англии (0:2).
Соответствующее заявление Равича доступно на сайте "Украинский футбол". Отец футболиста, который выступал за несколько юношеских сборных Бельгии, родом из Закарпатья.
"Общались ли со мной о возможности играть за Украину? Нет. Ко мне лично не обращались. Если поступит предложение от УАФ, я открыт для диалога. Услышать, что они думают на этот счет. Возможно, обо мне в Украине еще не знают. У меня все опции на руках.
Я играл Бельгию U-16, U-17, U-18. Очень этим горжусь. Хочется и отца порадовать, если представится возможность быть заигранным за Украину, но сначала все обдумать и обсудить с менеджером, как будет лучше для меня", — сказал Равич.
В текущем сезоне 20-летний Равич провел 25 матчей за "Серкль Брюгге" и забил 2 гола.
Ранее главную команду страны раскритиковал Йожеф Сабо.
Напомним, в следующий раз сборная Украины сыграет официальный матч летом 2023 года.