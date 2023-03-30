"Хочется отца порадовать": бельгийский вундеркинд мечтает играть за Украину

Футболист хочет выступать за сборную Украины

Центральный защитник "Серкль Брюгге" Кристиан Равич заявил, что он готов рассмотреть возможность выступать за сборную Украины, которая уступила в первом матче отбора Евро-2024 против Англии (0:2).

Соответствующее заявление Равича доступно на сайте "Украинский футбол". Отец футболиста, который выступал за несколько юношеских сборных Бельгии, родом из Закарпатья.

"Общались ли со мной о возможности играть за Украину? Нет. Ко мне лично не обращались. Если поступит предложение от УАФ, я открыт для диалога. Услышать, что они думают на этот счет. Возможно, обо мне в Украине еще не знают. У меня все опции на руках.

Я играл Бельгию U-16, U-17, U-18. Очень этим горжусь. Хочется и отца порадовать, если представится возможность быть заигранным за Украину, но сначала все обдумать и обсудить с менеджером, как будет лучше для меня", — сказал Равич.

В текущем сезоне 20-летний Равич провел 25 матчей за "Серкль Брюгге" и забил 2 гола.

Ранее главную команду страны раскритиковал Йожеф Сабо.

Напомним, в следующий раз сборная Украины сыграет официальный матч летом 2023 года.