"Хочеться батька порадувати": бельгійський вундеркінд мріє грати за Україну

Футболіст хоче виступати за збірну України

Центральний захисник "Серкль Брюгге" Крістіан Равич заявив, що він готовий розглянути можливість виступати за збірну України, яка поступилася у першому матчі відбору Євро-2024 проти Англії (0:2).

Відповідна заява Равича доступна на сайті "Український футбол". Батько футболіста, який виступав за кілька юнацьких збірних Бельгії, родом із Закарпаття.

"Чи спілкувалися зі мною про можливість грати за Україну? Ні. До мене особисто не зверталися. Якщо надійде пропозиція від УАФ, я відкритий для діалогу. Почути, що вони думають із цього приводу. Можливо, про мене в Україні ще не знають.У мене всі опції на руках.

Я грав за Бельгію U-16, U-17, U-18. Дуже цим пишаюся. Хочеться і батька порадувати, якщо представиться можливість бути заграним за Україну, але спочатку все обміркувати та обговорити з менеджером, як буде краще для мене”, — заявив Равич.

У поточному сезоні 20-річний Равич провів 25 матчів за "Серкль Брюгге" та забив 2 голи.

Раніше головну команду країни розкритикував Йожеф Сабо.

Нагадаємо, наступного разу збірна України зіграє офіційний матч влітку 2023 року.