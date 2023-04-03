Суркис засветился на матче "Динамо" и стал объектом шуток

В Сети завирусилось фото босса киевского клуба на футболе

Посещение матча киевской команды во Львове против одноименного клуба президентом "Динамо" Игорем Суркисом, который в 2022 году по данным СМИ выехал в Монте-Карло, привело к появлению шуток.

Мемы на эту тему опубликовал Брутальний футбол. Компанию функционеру составил президент "Руха" Григорий Козловский. По информации журналистов Игоря Бурбаса и Михаила Спиваковского, с декабря прошлого года функционер также находится за границей.

Пользователи не забыли, как Суркис и Козловский выступили против единого телепула, поэтому матчи их клубов не транслирует Setanta Sports.

Другие авторы мемов вспомнили увлечение президента "Динамо" игрой в казино. Также нашлось место и комментатору Виктору Вацко, который любит рыбалку.

Предполагаемое отсутствие Суркиса в Украине вдохновило пользователей на мем, который напоминает о мобилизации военнообязанных на фоне полномасштабной войны с Россией.

"Динамо" победило "Рух" со счетом 2:0 благодаря голам Ваната и Рамиреса во втором тайме.

"Рух" - "Динамо". Видео голов и обзор матча

Недавно экс-тренер Мирон Маркевич высмеял Суркиса из-за трансфера бывшего лидера "Динамо" Виктора Цыганкова в "Жирону".

Ранее президент "Динамо" объяснил, почему главный тренер Мирча Луческу останется в команде.