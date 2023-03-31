Чемпионат Украины по футболу, 19 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Украинский чемпионат скоро выйдет на финишную прямую
В субботу, 1 апреля, стартует 19-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2022/23. Все наши команды вылетели из еврокубков, а потому все силы футболисты отдадут в первенстве страны.
С расписанием всех матчей 19-го тура можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидеры первенства "Шахтер", "Днепр-1", "Заря" и "Динамо" свои игры проведут в воскресенье, 2 апреля. К слову, первое место в УПЛ при определенных раскладах может гарантировать попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 19-го тура УПЛ 2022/23
1 апреля
12:00 "Минай" — "Ингулец" — Setanta Sports
13:00 "Металлист" — "Колос" — УНИАН
14:00 "Верес" — "Кривбасс" — Setanta Sports
15:00 "Александрия" — "Ворскла" — Setanta Sports
2 апреля
13:00 "Львов" — "Динамо" — Setanta Sports
14:00 "Металлист 1925" — "Днепр-1" — Setanta Sports
15:00 "Заря" — "Рух" — УНИАН
15:00 "Черноморец" — "Шахтер" — Setanta Sports
С результатами и видеообзорами матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.
Ранее сообщалось, что молодой бельгийский футболист хочет играть за сборную Украины.