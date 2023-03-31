Чемпіонат України з футболу, 19 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Український чемпіонат скоро вийде на фінішну пряму

У суботу, 1 квітня, стартує 19 тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2022/23. Усі наші команди вилетіли з єврокубків, а тому всі сили футболісти віддадуть у першості країни.

З розкладом усіх матчів 19 туру можна ознайомитися на офіційному сайті ліги. Лідери першості "Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря" та "Динамо" свої ігри проведуть у неділю, 2 квітня. До речі, перше місце в УПЛ за певних розкладів може гарантувати попадання до групового етапу Ліги чемпіонів.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 19-го туру УПЛ 2022/23

1 квітня

12:00 "Минай" — "Інгулець" — Setanta Sports

13:00 "Металіст" — "Колос" — УНІАН

14:00 "Верес" — "Кривбас" — Setanta Sports

15:00 "Олександрія" — "Ворскла" — Setanta Sports

2 квітня

13:00 "Львів" — "Динамо" — Setanta Sports

14:00 "Металіст 1925" — "Дніпро-1" — Setanta Sports

15:00 "Зоря" — "Рух" — УНІАН

15:00 "Чорноморець" — "Шахтар" — Setanta Sports

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 18 туру

З результатами та відеооглядами матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше повідомлялося, що молодий бельгійський футболіст хоче грати за збірну України.