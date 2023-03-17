Чемпіонат України з футболу, 18 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Усі українські команди покинули єврокубки

У п’ятницю, 17 березня, у чемпіонаті України з футболу сезону 2022/23 стартує 18 тур. Зазначимо, донецький "Шахтар" програв "Феєнорду" (1:7) у Лізі Європи УЄФА сезону 2022/23 і вилетів з єврокубків, що сильно знецінить перемогу в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) за підсумками наступного сезону.

З розкладом та результатами всіх матчів 18-го туру УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті Прем’єр-ліги. Завершить програму матчів туру гра між новоспеченим лідером першості, "Шахтарем" та "Рухом".

Розклад та результати матчів 18-го туру УПЛ:

17 березня

13:00 "Металіст" — "Олександрія" (УНІАН)

18 березня

13:00 "Ворскла" — "Металіст 1925" (Setanta Sports)

14:00 "Динамо" — "Зоря" (2+2)

14:00 "Львів" — "Кривбас" (Setanta Sports)

15:00 "Верес" — "Дніпро-1" (Setanta Sports)

19 березня

13:00 "Інгульець" — "Чорноморець" (Setanta Sports)

14:00 "Колос" — "Мінай" (Setanta Sports)

15:00 "Шахтар" — "Рух" (Setanta Sports)

Турнірне становище команд в УПЛ після 17 туру

З результатами та відеооглядами матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше повідомлялося, що у віці 40 років помер колишній воротар "Шахтаря".