Чемпіонат України з футболу, 18 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Усі українські команди покинули єврокубки
У п’ятницю, 17 березня, у чемпіонаті України з футболу сезону 2022/23 стартує 18 тур. Зазначимо, донецький "Шахтар" програв "Феєнорду" (1:7) у Лізі Європи УЄФА сезону 2022/23 і вилетів з єврокубків, що сильно знецінить перемогу в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) за підсумками наступного сезону.
З розкладом та результатами всіх матчів 18-го туру УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті Прем’єр-ліги. Завершить програму матчів туру гра між новоспеченим лідером першості, "Шахтарем" та "Рухом".
Розклад та результати матчів 18-го туру УПЛ:
17 березня
13:00 "Металіст" — "Олександрія" (УНІАН)
18 березня
13:00 "Ворскла" — "Металіст 1925" (Setanta Sports)
14:00 "Динамо" — "Зоря" (2+2)
14:00 "Львів" — "Кривбас" (Setanta Sports)
15:00 "Верес" — "Дніпро-1" (Setanta Sports)
19 березня
13:00 "Інгульець" — "Чорноморець" (Setanta Sports)
14:00 "Колос" — "Мінай" (Setanta Sports)
15:00 "Шахтар" — "Рух" (Setanta Sports)
З результатами та відеооглядами матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.
Раніше повідомлялося, що у віці 40 років помер колишній воротар "Шахтаря".