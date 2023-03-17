Чемпионат Украины по футболу, 18 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Все украинские команды покинули еврокубки

В пятницу, 17 марта, в чемпионате Украины по футболу сезона 2022/23 стартует 18-й тур. Отметим, донецкий "Шахтер" крупно проиграл "Фейеноорду" (1:7) в Лиге Европы УЕФА сезона 2022/23 и вылетел из еврокубков, что сильно обесценит победу в Украинской премьер-лиге (УПЛ) по итогам следующего сезона.

С расписанием и результатами всех матчей 18-го тура УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте Премьер-лиги. Завершит программу матчей тура игра между новоиспеченным лидером первенства, "Шахтером", и "Рухом".

Расписание и результаты матчей 18-го тура УПЛ:

17 марта

13:00 "Металлист" — "Александрия" (УНИАН)

18 марта

13:00 "Ворскла" — "Металлист 1925" (Setanta Sports)

14:00 "Динамо" — "Заря" (2+2)

14:00 "Львов" — "Кривбасс" (Setanta Sports)

15:00 "Верес" — "Днепр-1" (Setanta Sports)

19 марта

13:00 "Ингулец" — "Черноморец" (Setanta Sports)

14:00 "Колос" — "Минай" (Setanta Sports)

15:00 "Шахтер" — "Рух" (Setanta Sports)

Турнирное положение команд в УПЛ после 17 тура

С результатами и видеообзорами матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что в возрасте 40 лет умер бывший вратарь "Шахтера".