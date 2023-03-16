Сокрушительное поражение "Шахтера" больно ударит по Украине

Чемпион Украины потерял возможность выходить напрямую в групповой этап главного еврокубка

После вылета "Шахтера" из Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 от "Фейеноорда" (1:7) Украинская премьер-лига (УПЛ) осталась без представителей в текущей еврокубковой кампании.

Таким образом, Украина завершила кампанию на 14-м месте в таблице коєффициентов УЕФА, что означает потерю прямой путевки в группу Лиги чемпионов на сезон 2024/25. Об этом сообщает Tribuna.

Для того чтобы вернуть прямую путевку, Украина должна в следующем году показать феноменальный результат — занять как минимум второе место в рейтинге ассоциаций. Если этого не произойдет, то победитель УПЛ будет стартовать в плей-офф чемпионского пути квалификации ЛЧ (гарантированный минимум – групповой этап Лиги Европы), а серебряный призер УПЛ начнет свой путь со второго квалификационного раунда (для попадания в группу ЛЧ необходимо пройти трех соперников).

Отметим, в следующем сезоне победитель УПЛ напрямую попадет в групповой этап ЛЧ, если победителем Лиги чемпионов 2022/23 станет команда, которая гарантирует себе проходное место через чемпионат.

Видеообзор матча "Фейеноорд" - "Шахтер"

Напомним, Горняки в чемпионате Украины недавно победили "Металлист-1925" со счетом 7:0.

Ранее сообщалось, что игрок "Шахтера" побил россиянина в Турции.