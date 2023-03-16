Нищівна поразка "Шахтаря" боляче вдарить по Україні

Чемпіон України втратив можливість виходити напряму у груповий етап головного єврокубка

Після вильоту "Шахтаря" з Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 від "Феєнорда" (1:7) Українська прем’єр-ліга (УПЛ) залишилася без представників у поточній єврокубковій кампанії.

Таким чином, Україна завершила кампанію на 14-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, що означає втрату прямої путівки до групи Ліги чемпіонів на сезон 2024/25. Про це повідомляє Tribuna.

Для того, щоб повернути пряму путівку, Україна має наступного року показати феноменальний результат — посісти щонайменше друге місце у рейтингу асоціацій. Якщо цього не станеться, то переможець УПЛ стартуватиме у плей-офф чемпіонського шляху кваліфікації ЛЧ (гарантований мінімум – груповий етап Ліги Європи), а срібний призер УПЛ розпочне свій шлях з другого кваліфікаційного раунду (для попадання до групи ЛЧ необхідно пройти трьох суперників).

Зазначимо, наступного сезону переможець УПЛ безпосередньо потрапить до групового етапу ЛЧ, якщо переможцем Ліги чемпіонів 2022/23 стане команда, яка гарантує собі прохідне місце через чемпіонат.

Відеоогляд матчу "Феєнорд" — "Шахтар"

Нагадаємо, Гірники в чемпіонаті України нещодавно перемогли "Металіст-1925" з рахунком 7:0.

Раніше повідомлялося, що гравець "Шахтаря" побив росіянина в Туреччині.