Футбольные чиновники получили "бронь" от мобилизации

Сотрудники Украинской ассоциации футбола (УАФ) получили "бронь" от мобилизации

Министерство молодежи и спорта Украины считает УАФ организацией, которая является критически важной для функционирования экономики в особый период, что позволяет не мобилизовать ее военнообязанных работников. Накануне предатель Украины Анатолий Тимощук подал иск в международный суд против УАФ.

Соответствующий приказ был опубликован на официальном сайте Министерства. Добавим, что повестки могут приходить даже тем, кто освобожден от мобилизации.

В приказе УАФ называют союзом, критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Таким образом, Министерство освободило сотрудников данной организации от мобилизации на время военного положения.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу может сняться с отборочного турнира Евро-2022 из-за участия Белоруси в квалификации. Дело в том, что Кабинет министров Украины принял протокольное решение, согласно которому украинским спортсменам нельзя будет выступать на международных турнирах, где будут представлены атлеты из рф или РБ.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов к международным турнирам. Это не касается командных соревнований.