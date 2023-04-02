Футбольні чиновники отримали "бронь" від мобілізації

Співробітники Української асоціації футболу (УАФ) отримали "бронь" від мобілізації

Міністерство молоді та спорту України вважає УАФ організацією, яка є критично важливою для функціонування економіки в особливий період, що дозволяє не мобілізувати її військовозобов’язаних працівників. Напередодні зрадник України Анатолій Тимощук подав позов до міжнародного суду проти УАФ.

Відповідний наказ було опубліковано на офіційному сайті Міністерства. Додамо, що повістки можуть надходити навіть тим, хто звільнений від мобілізації.

У наказі УАФ називають спілкою, критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Таким чином, Міністерство звільнило співробітників цієї організації від мобілізації на час воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футболу може знятися з відбіркового турніру Євро-2022 через участь Білорусі у кваліфікації. Річ у тому, що Кабінет міністрів України ухвалив протокольне рішення, згідно з яким українським спортсменам не можна буде виступати на міжнародних турнірах, де будуть представлені атлети з рф або РБ.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допускати росіян та білорусів до міжнародних турнірів. Це не стосується командних змагань.