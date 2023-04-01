Збірна України може знятися з відбору Євро-2024

Вся справа у протокольному рішенні, прийнятому Урядом України

Українська асоціація футболу (УАФ) має зняти збірну України з відбору Євро-2024, оскільки там бере участь Білорусь. Днями Кабмін ухвалив протокольне рішення про те, що українським спортсменам заборонено брати участь у міжнародних змаганнях, де виступають росіяни та білоруси.

Про це заявив спортивний юрист Ілля Скоропашкін у коментарі FanDay. Він зазначив, що якщо Кабінет Міністрів ухвалить нормативний акт у запропонованій редакції, то УАФ буде зобов’язана зняти національну команду з відбірного турніру. В іншому випадку УАФ втратить статус національної федерації, то це стосуватиметься всього професійного футболу в Україні. Додамо, що долю збірної РБ у відборі ЧЄ-2024 все ще не вирішено. УЄФА 4 квітня може викинути команду із кваліфікаційного турніру.

– Якщо Кабінет Міністрів ухвалить нормативний акт у запропонованій редакції, він фактично заборонятиме збірній України продовжувати грати у відборі на Євро-2024? Інакше УАФ може бути під загрозою позбавлення статусу національної?

– Звичайно. За буквою закону, Білорусь бере участь у цих змаганнях, отже, УАФ має зняти збірну з відбору, щоб не втратити свій статус. Але зараз ми в різних групах, і невідомо, чи можливе очне протистояння. Імовірність цього дуже мала. Також відомо, що 4 квітня виконком УЄФА планує розглянути питання щодо виключення збірної Білорусі з відбору Євро-2024, яка й так зараз займає останнє місце у групі. Тому, гадаю, наслідків жодних не буде.

Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на ЧЄ-2024 принизливою поразкою від Англії (0:2). Наступного разу головна команда має зіграти влітку.