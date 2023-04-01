Сборная Украины может сняться с отбора Евро-2024

Все дело в протокольном решении, принятом Правительством Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) должна будет снять сборную Украины с отбора Евро-2024, так как там участвует Беларусь. На днях Кабмин принял протокольное решение о том, что украинским спортсменам запрещено участвовать в международных соревнованиях, где выступают россияне и белорусы.

Об этом заявил спортивный юрист Илья Скоропашкин в комментарии FanDay. Он отметил, что если Кабинет Министров примет нормативный акт в предлагаемой редакции, то УАФ будет обязана снять национальную команду с отборочного турнира. В ином случае УАФ потеряет статус национальной федерации, то это затронет весь профессиональный футбол в Украине. Добавим, что судьба сборной РБ в отборе ЧЕ-2024 все еще не решена. УЕФА 4 апреля может выкинуть команду из квалификационного турнира.

– Если Кабинет Министров примет нормативный акт в предлагаемой редакции, он будет фактически запрещать сборной Украины продолжать играть в отборе на Евро-2024? Иначе УАФ может оказаться под угрозой лишения статуса национальной?

– Конечно. По букве закона, Беларусь участвует в этих соревнованиях, значит, УАФ должна будет снять сборную с отбора, чтобы не потерять свой статус. Но сейчас мы в разных группах, и неизвестно, возможно ли очное противостояние. Вероятность этого очень мала. Также известно, что 4 апреля исполком УЕФА планирует рассмотреть вопрос относительно исключения сборной Беларуси из отбора Евро-2024, которая и так на данный момент занимает последнее место в группе. Поэтому, думаю, последствий никаких не будет.

Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на ЧЕ-2024 унизительным поражением от Англии (0:2). В следующий раз главная команда должна сыграть летом.