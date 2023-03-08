Маркевич высмеял Суркиса из-за трансфера Цыганкова

Специалист считает, что 5 млн евро слишком маленькая цена за такого игрока

Бывший тренер Мирон Маркевич поделился мнениями по поводу перехода Виктора Цыганкова из "Динамо" в "Жирону".

Соответствующий комментарий Маркевича доступен на YouTube-канале FanDay. Мирон Богданович считает, что руководство Бело-синих продешевило, продав игрока всего за 5 млн евро.

"Динамо" с Цыганковым нужно было раньше какой-то контракт подписывать. Мне это неизвестно. Очень много футболистов, к сожалению, из клуба уходит просто так. Где-то недорабатывает менеджмент, не знаю. Им виднее.

Но такого футболиста за 5 миллионов продать – это смешно. Цыганков – хороший игрок. У него есть класс. Единственное, что он только играл в чемпионате Украины. В Испании – это немного другое", – сказал Маркевич.

Отметим, Цыганков блестяще начал в "Жироне". Виктор в середине февраля выдал суперматч в Испании, а затем отметился еще одним ассистом в Примере.