Маркевич висміяв Суркіса через трансфер Циганкова

Фахівець вважає, що 5 млн євро надто маленька ціна за такого гравця

Колишній тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо переходу Віктора Циганкова з "Динамо" до "Жирони".

Відповідний коментар Маркевича доступний на YouTube-каналі FanDay. Мирон Богданович вважає, що керівництво Біло-синіх продешевило, продавши гравця всього за 5 млн евро.

"Динамо" з Циганковим потрібно було раніше якийсь контракт підписувати. Мені це невідомо. Дуже багато футболістів, на жаль, із клубу йде просто так. Десь недоопрацьовує менеджмент, не знаю. Їм видніше.

Але такого футболіста за 5 мільйонів продати – це смішно. Циганков – добрий гравець. Має клас. Єдине, що він лише грав у чемпіонаті України. В Іспанії – це трохи інше”, – сказав Маркевич.

Зазначимо, Циганков блискуче розпочав у "Жироні". Віктор у середині лютого видав суперматч в Іспанії, а потім відзначився ще одним асистом у Прімері.