Європейський клуб звинуватив футболіста збірної України у шантажі

Гравець відмовився виконувати контрактні зобов’язання

Українського футболіста Євгена Чеберка усунули від тренувань із першою командою хорватського "Осієка". Футболіст зіграв один матч за збірну України. До речі, національна команда незабаром може отримати нового головного тренера.

Про це повідомляє офіційний сайт хорватського клубу. Євген після пропозиції зі США попросив "Осієк" відпустити його у МЛС, проте команда відмовила у трансфері та запропонувала українцю піти влітку. Чеберко у відповідь відмовився їхати на матч із "Рієкою", після чого клуб застосував до нього санкції.

"Осієк" завжди дотримувався коректного ставлення до футболіста, виконуючи свої зобов’язання, не маючи перед ним жодних фінансових заборгованостей. Клуб проявив велику чутливість у ситуації, коли його країну охопив шторм війни, з цієї причини він був капітаном у матчі з "Вараждином".

Єдине, що ми просили натомість, — професійні відносини, яких, очевидно, не отримали напередодні однієї з найважливіших ігор сезону. Незалежно від того, яка гостра потреба в результаті, ми не будемо терпіти спроби шантажувати, маніпулювати репутацією клубу або ставити особисті інтереси вище за інтереси "Осієка ", — йдеться у повідомленні клубу.

Цього сезону 25-річний Чеберко зіграв 17 матчів за "Осієк", гольовими діями не відзначався.

Нагадаємо, збірна України невдало стартувала у відборі Євро-2024. З турнірними розкладами нашої команди можна ознайомитись у нас на сайті.