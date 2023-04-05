Европейский клуб обвинил футболиста сборной Украины в шантаже

Игрок отказался выполнять контрактные обязательства

Украинского футболиста Евгения Чеберко отстранили от тренировок с первой командой хорватского "Осиека". Футболист сыграл один матч за сборную Украины. К слову, национальная команда вскоре может получить нового главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба. Евгений после предложения из США попросил "Осиек" отпустить его в МЛС, однако команда отказала в трансфере и предложила украинцу уйти летом. Чеберко в ответ отказался ехать на матч с "Риекой", после чего клуб применил к нему санкции.

"Осиек" всегда придерживался корректного отношения к футболисту, выполняя свои обязательства, не имея перед ним никаких финансовых задолженностей. Клуб проявил большую чувствительность в ситуации, когда его страну охватил шторм войны, по этой же причине он был капитаном в матче с "Вараждином".

Единственное, что мы просили взамен, — профессионального отношения, которого, очевидно, не получили накануне одной из важнейших игр сезона. Независимо от того, какая острая потребность в результате, мы не будем терпеть попытки шантажировать, манипулировать репутацией клуба или ставить личные интересы выше интересов "Осиека", — гласит сообщение клуба.

В текущем сезоне 25-летний Чеберко сыграл 17 матчей за "Осиек", голевыми действиями не отмечался.

Напомним, сборная Украины неудачно стартовала в отборе Евро-2024. С турнирными раскладами нашей команды можно ознакомиться у нас на сайте.