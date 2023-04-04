УАФ отказывается от Реброва? Сборную Украины впервые может возглавить иностранец

Руслан Ротань пока возглавляет национальную команду с приставкой и.о.

Журналист The Times Жак Талбо высказался касательно возможного назначения хорватского специалиста Славена Билича главным тренером сборной Украины. Накануне наша команда провела свой первый матч в отборе Евро-2024.

Соответствующей информацией журналист поделился в Twitter. Сообщается, что Украиская ассоциация футбола (УАФ) уже контактировала с Биличем, а вскоре стороны преступят к переговорам.

Отметим, сейчас Билич находится без работы с марта, когда был уволен из "Вотфорда". Ранее специалист работал с "Хайдуком", сборной Хорватии, "Бешикташем", "Вест Хэмом", "Аль-Иттихадом", "Локомотивом", "Вест Бромвичем" и китайским "Бейцзин".

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для национальной команды УАФ считает Сергея Реброва. Однако по информации комментатора Виктора Вацко, Ребров получил предложения из двух европейских команд, которые регулярно выступают в Лиге чемпионов (групповой этап). Украинский специалист пока не принял решение о своем будущем, но всегда говорил, что хочет поработать с национальной командой.

Видеообзор матча Англия - Украина

Напомним, следующая игра сборной Украины состоится летом 2023 года. Практически в то же время молодежная сборная Украины, тренером которой также является Руслан Ротань, стартует на Евро-2023 U-21. Поэтому УАФ необходимо найти ему замену в ближайшее время. К слову, назначение Ротаня вызвало волну критики, ведь на него "повесили" сразу три команды. Специалист работает также с ФК "Александрия".