УАФ відмовляється від Реброва? Збірну України вперше може очолити іноземець

Руслан Ротань поки що очолює національну команду з приставкою в.о.

Журналіст The Times Жак Талбо висловився щодо можливого призначення хорватського фахівця Славена Билича головним тренером збірної України. Напередодні наша команда провела свій перший матч у відборі Євро-2024.

Відповідною інформацією журналіст поділився у Twitter. Повідомляється, що Українська асоціація футболу (УАФ) вже контактувала з Биличем, а незабаром сторони почнуть переговори.

Зазначимо, зараз Билич перебуває без роботи з березня, коли його звільнили з "Вотфорда". Раніше фахівець працював з "Хайдуком", збірною Хорватії, "Бешикташем", "Вест Гемом", "Аль-Іттіхадом", "Локомотивом", "Вест Бромвічем" та китайським "Бейцзін".

Раніше повідомлялося, що пріоритетним варіантом для національної команди УАФ вважає Сергія Реброва. Однак, за інформацією коментатора Віктора Вацка, Ребров отримав пропозиції з двох європейських команд, які регулярно виступають у Лізі чемпіонів (груповий етап). Український фахівець поки що не прийняв рішення про своє майбутнє, але завжди казав, що хоче попрацювати з національною командою.

Відеоогляд матчу Англія — Україна

Нагадаємо, наступна гра збірної України відбудеться влітку 2023 року. Практично водночас молодіжна збірна України, тренером якої також є Руслан Ротань, стартує на Євро-2023 U-21. Тому УАФ необхідно знайти йому заміну вже найближчим часом. До речі, призначення Ротаня викликало хвилю критики, адже на нього "повісили" одразу три команди. Фахівець працює також із ФК "Олександрія".