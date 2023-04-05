Украина остается в заявке на проведение ЧМ-2030 по футболу

В Португалии начался Конгресс УЕФА

Украина остается в совместной заявке на проведение чемпионата мира-2030 по футболу вместе с тремя другими странами – Испанией, Португалией и Марокко. В марте появилась информация, что Украину исключат из совместной заявки.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в начале заседания Конгресса УЕФА, передает пресс-служба организации в Twitter.

"У нас же амбиция — вместе с Испанией, Марокко и Украиной — организовать чемпионат мира-2030 совместной заявкой между двумя берегами Средиземного моря, провести первый в истории чемпионат мира, объединяющий спорт и лучшие ценности двух континентов: Европы и Африки", – цитирует Кошту CNN.

Отметим, в начале марта СМИ передавали, что Украину исключат из совместной заявки на проведение ЧМ-2024, а вместо нее возьмут Марокко. Выбор хозяина чемпионата мира будет сделан на конгрессе ФИФА в 2024 году.

Напомним, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) после подачи совместной заявки с Испанией и Португалией заявляли, что матчи Мундиаля в 2030 году могут пройти в Крыму и на Донбассе.