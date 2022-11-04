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Крым и Донбасс могут принять матчи ЧМ-2030 по футболу - заявление УАФ

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Один из лучших стадионов Украины сейчас находится в оккупированном Донецке Новость обновлена 04 ноября 2022, 16:16
Один из лучших стадионов Украины сейчас находится в оккупированном Донецке

Наша страна выбирает арены для мундиаля

Украина вместе с Испанией и Португалией подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. В Доме футбола состоялось совещание руководителей УАФ, в ходе которого обсудили нюансы подготовки заявки на проведение мундиаля.

"При подготовке необходимых документов нужно учитывать, что мы рассматриваем варианты проведения матчей ЧМ-2030 на всей территории Украины, в том числе – Донбасса и Крыма. Поэтому прошу проработать информацию об объектах, которые можно будет задействовать для проведения чемпионата мира в нашей стране с учетом этого требования", – цитирует генерального секретаря Юрия Записоцкого официальный сайт УАФ.

Выбор хозяина чемпионата мира будет сделан на конгрессе ФИФА в 2024 году. На данный момент выразили желание организовать ЧМ такие страны:

  • Марокко.
  • Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чили.
  • Испания, Португалия, Украина
  • Греция, Египет, Саудовская Аравия.

Напомним, что 20 ноября в Катаре стартует ЧМ-2022. Читайте наш гид по мундиалю.

Теги:
#Футбол #Крым #Донбасс #ЧМ-2030