Крим та Донбас можуть прийняти матчі ЧС-2030 з футболу — заява УАФ

Наша країна вибирає арени для мундіалю

Україна разом з Іспанією та Португалією подала заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. У Будинку футболу відбулася нарада керівників УАФ, під час якої було обговорено нюанси підготовки заявки на проведення мундіалю.

"Під час підготовки необхідних документів потрібно враховувати, що ми розглядаємо варіанти проведення матчів ЧС-2030 на всій території України, у тому числі – Донбасу та Криму. Тому прошу опрацювати інформацію про об’єкти, які можна буде задіяти для проведення чемпіонату світу в нашій країні з урахуванням цієї вимоги", – цитує генерального секретаря Юрія Запісоцького офіційний сайт УАФ.

Вибір господаря чемпіонату світу буде зроблено на конгресі ФІФА у 2024 році. На даний момент виявили бажання організувати ЧС такі країни:

Марокко.

Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чилі.

Іспанія, Португалія, Україна

Греція, Єгипет, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що 20 листопада у Катарі стартує ЧС-2022. Читайте наш гід по мундіалю.