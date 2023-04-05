Обвинения в коррупции не помеха: одиозный Павелко переизбрался в исполком УЕФА

Функционер избран на 4-летний срок

Сегодня, 5 апреля, Андрей Павелко, об отстранении которого от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Печерским судом сообщали медиа, выиграл выборы в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на его 47-м конгрессе.

Как сообщает аккаунт организации в Twitter, функционер избран на 4-летний срок. Компанию ему составили Филипп Диалло (Франция), Петр Фоушек (Чехия), Леван Кобиашвили (Грузия), Йеспер Меллер Кристенсен (Дания), Арманд Дука (Албания), Ханс-Йоахим Ватцке (Германия) и Луис Рубиалес (Испания).

Действующий глава УЕФА Александер Чеферин был переизбран на второй полный срок до 2027 года. Словенский президент не имел конкурентов в ходе голосования.

Украинские журналисты по-разному отреагировали на победу Павелко.

"Андрей Павелко избран в исполком УЕФА. На 4 года. Ничего хорошего в украинском футболе ожидать не стоит. УЕФА пофиг на весь бардак, который происходит в украинском футболе", — написал Роман Бебех.

"Украина сохранила свое место в Исполкоме УЕФА! И именно это сегодня главное. Присутствие нашего государства в руководящем органе важно в противовес и тому, что еще 2 года свой голос там, к сожалению, пока будет иметь представитель рф", — убежден Игорь Бурбас.

"Все, что вы не знали об УЕФА и боялись спросить.

- подозреваемого в криминале

- подозреваемого с мерой пресечения

- запрет выезда из Украины

- отстраненного от должности главы УАФ

Андрея Павелко переизбрали в члены исполкома УЕФА. 31 голос из 55. Это меньше всех избранных кандидатов. Но достаточно, чтобы продолжать нравиться президенту УЕФА, словенцу — Александру Чеферину", — посетовал Константин Андриюк.

Недавно в СМИ сообщалось, что Печерский суд принял решение отстранить Андрея Павелко от должности главы УАФ. При этом функционера уже отстраняли от должности. Ассоциация это опровергала.

Позже появилась информация, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак против того, чтобы сборную Украины по футболу возглавил Сергей Ребров, пока УАФ руководит Павелко.