Украина теряет ЧМ-2030 из-за вмешательства властей в работу УАФ и попытки отстранения Павелко, — испанская El País

Авторитетное испанское издание написало статью о замене Украины на Марокко

Как утверждается, среди причин такого решения — вмешательство украинских властей в деятельность национальной футбольной ассоциации, пишет El País .

Участие Украины в совместной заявке Испании и Португалии на организацию чемпионата мира-2030 "зависло" в воздухе только через четыре месяца после того, как в штаб-квартире УЕФА в Ньоне было объявлено о ее присоединении к проекту, пишет издание. И итальянская сторона указывает, что это произошло из-за преследования главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, что, по сути, является вмешательством в работу футбольной национальной организации.

"Трудности с кандидатурой Украины состоят во вмешательстве власти в работу президента ассоциации (УАФ. — Ред.). Это исключительно вопрос внутреннего управления и государственного вмешательства. Федерации Португалии и Испании не сомневаются, что вмешательство прекратится, и Украина будет частью кандидатуры", – заявил испанский. футбольная федерация El País.

Издание добавляет, что в таких соображениях и кандидатура самой Испании может оказаться под угрозой, если Луис Рубиалес будет, например, дисквалифицирован из-за расследования по делу Supercopafiles.

"Исторически уже были случаи угроз со стороны и УЕФА, и ФИФА государствам, которые вмешивались в дела их футбольных федераций-членов. В правительстве Владимира Зеленского уже знают, что пока будут продолжаться попытки отстранения Павелка, шансы на проведение Украиной чемпионата мира еще больше будут уменьшаться", – пишет El País.

Далее издание указывает, что в испанской федерации футбола подчеркивают отсутствие влияния правительства Испании и Португалии на вопросы включения или исключения Украины из заявки на ЧМ.

"Подтверждение кандидатуры является эксклюзивной работой футбольных федераций Португалии и Испании, в которую правительства обеих стран не вмешивались и не вмешиваются. Оба правительства понимают, что это исключительные решения федераций без государственного вмешательства или участия", — говорится в статье.

Глава правительства Испании Педро Санчес и премьер-министр Португалии Антониу Коста поделились общим сообщением в своих социальных сетях, когда 5 октября официально было оформлено присоединение Украины к совместной заявке на ЧМ.

Происходит это по делу о строительстве завода по производству искусственной футбольной травы, в котором НАБУ ранее заявило об отсутствии доказательств вины Павелко. "Мы уже продемонстрировали свою способность организовывать мероприятия высочайшего уровня. Испания и Португалия готовы принять вместе с Украиной чемпионат мира по футболу 2030 года. Мы хотим чемпионат для мира, чтобы показать лучшее в спорте, но также и лучшие ценности Европы", — написали тогда оба лидера.

Но поскольку агрессия России против Украины все еще продолжается, политически довольно трудно оправдать возможное исключение Украины из Иберийской команды, отмечает El País.

Издание добавляет, что руководитель УАФ Андрей Павелко не был отстранен от УЕФА, членом исполкома которого он является.

"И не исключено, что он (Павелко) присутствует 16 марта на конгрессе ФИФА в Кигале (Руанда)", — пишет El País.

В целом газета пришла к выводу, что у Украины все еще есть шансы сохранить свое право участия в совместной с Испанией и Португалией заявке. Тем более что спецификации для представления кандидатур будут обнародованы только в июне.

"Место проведения чемпионата мира будет определено голосованием всех федераций, входящих в ФИФА (211) весной 2024 года", - отмечает El País.

Напомним, что на днях король Марокко Мохаммед VI заявил о присоединении его страны к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

Также напомним, что попытки отстранить президента УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности осуществляется через прокуроров и суды, что противоречит уставам УЕФА и ФИФА.