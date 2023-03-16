Україна втрачає ЧС-2030 через втручання влади в роботу УАФ та спроби відсторонення Павелка, - іспанська El País

Авторитетне іспанське видання написало статтю про заміну України на Марокко

Як стверджується, серед причин такого рішення — втручання української влади у діяльність національної футбольної асоціації, пише El País.

Участь України у спільній заявці Іспанії та Португалії на організацію чемпіонату світу-2030 року "зависла" в повітрі лише через чотири місяці після того, як у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні було оголошено про її приєднання до проєкту, пише видання. І італійська сторона вказує, що це сталося через переслідування очільника Української асоціації футболу Андрія Павелка, що, власне, є втручанням у роботу футбольної національної організації.

"Труднощі з кандидатурою України полягають у втручанні влади в роботу президента асоціації (УАФ. — Ред). Це виключно питання внутрішнього управління і державного втручання. Федерації Португалії та Іспанії не сумніваються, що втручання припиниться, і Україна буде частиною кандидатури", – заявв іспанської футбольної федерації El País.

Видання додає, що за таких міркувань і кандидатура самої Іспанії може опинитися під загрозою, якщо Луїс Рубіалес буде, наприклад, дискваліфікований через розслідування у справі Supercopafiles.

"Історично вже були випадки погроз з боку і УЄФА, і ФІФА державам, які втручалися у справи їхніх футбольних федерацій-членів. В уряді Володимира Зеленського вже знають, що доки триватимуть спроби відсторонення Павелка, шанси на проведення Україною чемпіонату світу ще більше зменшуватимуться", — пише El País.

Далі видання вказує, що в іспанській федерації футболу підкреслюють відсутність впливу урядів Іспанії та Португалії на питання включення чи виключення України із заявки на ЧС.

"Підтвердження кандидатури є ексклюзивною роботою футбольних федерацій Португалії та Іспанії, в яку уряди обох країн не втручалися і не втручаються. Обидва уряди розуміють, що це виняткові рішення федерацій без державного втручання чи участі", — йдеться у статті.

Глава уряду Іспанії Педро Санчес і прем’єр-міністр Португалії Антоніу Коста поділилися спільним повідомленням у своїх соціальних мережах, коли 5 жовтня було офіційно оформлено приєднання України до спільної заявки на ЧС.

Відбувається це у справі щодо будівництва заводу з виробництва штучної футбольної трави, в якій НАБУ раніше заявило про відсутність доказів вини Павелка. "Ми вже продемонстрували свою здатність організовувати заходи найвищого рівня. Іспанія та Португалія готові прийняти разом з Україною чемпіонат світу з футболу 2030. Ми хочемо чемпіонат для миру, щоб показати найкраще у спорті, але також і найкращі цінності Європи", – написали тоді обидва лідери.

Та оскільки агресія Росії проти України все ще триває, то політично досить важко виправдати можливе виключення України з Іберійської команди, зазначає El País.

Видання додає, що керівник УАФ Андрій Павелко не був відсторонений УЄФА, членом Виконкому якого він є.

"І не виключено, що він (Павелко) буде присутнім 16 березня на конгресі ФІФА у Кігалі (Руанда)", — пише El País.

Загалом газета дійшла висновку, що Україна все ще має шанси зберегти своє право участі у спільній з Іспанією та Португалією заявці. Тим паче, що специфікації для подання кандидатур будуть оприлюднені лише в червні.

"Місце проведення чемпіонату світу буде визначено голосуванням усіх федерацій, що входять до ФІФА (211), навесні 2024 року", — зазначає El País.

Нагадаємо, що днями король Марокко Мохаммед VI, заявив про приєднання його країни до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030.

Також нагадаємо, що спроби відсторонити президента УАФ Андрія Павелка від займаної посади здійснюється через прокурорів і суди, що суперечить статутам УЄФА та ФІФА.