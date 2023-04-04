Ермак мог вмешаться в назначение Реброва в сборную Украины

Журналист "ТаТоТаке" выдвинул необычную версию

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы не хочет, чтобы сборную Украины по футболу принял Сергей Ребров, пока Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) возглавляет Андрей Павелко, против которого возбуждено десять уголовных дел.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке". Он рассказал, что по одной версии Ермак рекомендовал Реброву не идти в сборную Украины, пока УАФ находится под контролем Павелко.

"Сейчас есть две конкретные версии, гуляющие в нашем журналистском поле. Первая: офис президента хочет Реброва, Павелко хочет Реброва, но офис президента и конкретно господин Ермак, с которым Ребров в хороших отношениях, говорит: "нет-нет-нет, не иди в сборную, пока там Павелко".

Если сборная пострадает в этой истории, то это будет самое позорное, самое бессмысленное влияние государства на футбольные дела страны", — заявил Спиваковский.

Отметим, согласно второй версии Спиваковского Ребров и УАФ уже начали переговоры по контракту, и тренер сможет начать работу с главной командой страны уже с июня. Кроме того, в сборную Украины придут и помощники украинского специалиста — Висенте Гомес и Альберто Босх.

Видеообзор матча Англия - Украина

Ранее сообщалось, что контракт Реброва с "Аль-Айном" действует до конца июня, что поставило исполняющего обязанности главного тренера Желто-синих Руслана Ротаня в незавидное положение. Накануне появилась информация, что УАФ ведет переговоры с иностранным специалистом.