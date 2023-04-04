Єрмак міг втрутитися у призначення Реброва у збірну України

Журналіст "ТаТоТаке" висунув незвичайну версію

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак нібито не хоче, щоб збірну України з футболу прийняв Сергій Ребров, доки Українську асоціацію футболу (УАФ) очолює Андрій Павелко, проти якого порушено десять кримінальних справ.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску "ТаТоТаке". Він розповів, що за однією версією Єрмак рекомендував Реброву не йти до збірної України, доки УАФ перебуває під контролем Павелка.

"Зараз є дві конкретні версії, що гуляють у нашому журналістському полі. Перша: офіс президента хоче Реброва, Павелко хоче Реброва, але офіс президента і конкретно пан Єрмак, з яким Ребров у добрих відносинах, каже: "ні-ні-ні, не йди у збірну, доки там Павелко".

Якщо збірна постраждає в цій історії, то це буде найганебніший, найбезглуздіший вплив держави на футбольні справи країни", — заявив Співаковський.

Зазначимо, згідно з другою версією Співаковського Ребров та УАФ вже розпочали переговори щодо контракту, і тренер зможе розпочати роботу з головною командою країни вже з червня. Крім того, до збірної України прийдуть і помічники українського фахівця – Вісенте Гомес та Альберто Босх.

Відеоогляд матчу Англія — Україна

Раніше повідомлялося, що контракт Реброва з "Аль-Айном" діє до кінця червня, що поставило виконувача обов’язків головного тренера Жовто-синіх Руслана Ротаня в незавидне становище. Напередодні з’явилася інформація, що УАФ веде переговори з іноземним фахівцем.