УЕФА приняла скандальное решение: Беларусь не будет исключена с отбора Евро-2024
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Белорусские команды продолжат играть в Европе
Футбольные команды из Беларуси, которой грозило исключение в отборе на чемпионат Европы-2024, будут по-прежнему допущены к участию в континентальных турнирах.
Об этом сообщает Sportschau. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проголосовал 5 апреля против решения об их исключении.
"Мы обсудили Беларусь и решили, что эта страна будет лишена женского чемпионата Европы в возрасте до 19 лет", — заявил президент УЕФА Александер Чеферин. В остальном, по его словам, "ситуация отслеживается".
Примечательно, что на имя руководителя УЕФА поступило письмо от более чем 100 членов парламента ЕС с требованием исключить Беларусь из евротурниров.
По их мнению, участие белорусской сборной в отборе на чемпионат Европы 2024 года будет использовано диктатором РБ александром лукашенко в том, чтобы доказать, что он признан в международном сообществе.
Сборную Беларуси допустили к жеребьевке отбора на Евро-2024, но после признания лукашенко участия в войне рф против Украины появилась вероятность отстранения команды.
Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) будет вынуждена снять сборную Украины с квалификации на чемпионат Европы 2024 года, поскольку там участвует Беларусь, тогда как Кабмин постановил запретить украинским атлетам выступать на международных турнирах, где участвуют россияне и белорусы.