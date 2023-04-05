УЕФА приняла скандальное решение: Беларусь не будет исключена с отбора Евро-2024

Белорусские команды продолжат играть в Европе

Футбольные команды из Беларуси, которой грозило исключение в отборе на чемпионат Европы-2024, будут по-прежнему допущены к участию в континентальных турнирах.

Об этом сообщает Sportschau. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проголосовал 5 апреля против решения об их исключении.

"Мы обсудили Беларусь и решили, что эта страна будет лишена женского чемпионата Европы в возрасте до 19 лет", — заявил президент УЕФА Александер Чеферин. В остальном, по его словам, "ситуация отслеживается".

Примечательно, что на имя руководителя УЕФА поступило письмо от более чем 100 членов парламента ЕС с требованием исключить Беларусь из евротурниров.

По их мнению, участие белорусской сборной в отборе на чемпионат Европы 2024 года будет использовано диктатором РБ александром лукашенко в том, чтобы доказать, что он признан в международном сообществе.

Сборную Беларуси допустили к жеребьевке отбора на Евро-2024, но после признания лукашенко участия в войне рф против Украины появилась вероятность отстранения команды.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) будет вынуждена снять сборную Украины с квалификации на чемпионат Европы 2024 года, поскольку там участвует Беларусь, тогда как Кабмин постановил запретить украинским атлетам выступать на международных турнирах, где участвуют россияне и белорусы.