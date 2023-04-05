МОК намерен помогать украинцам соревноваться с россиянами после решения Кабмина

Комитет не согласен с решением правительства Украины

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение украинского правительства запретить своим атлетам участвовать в соревнованиях, куда допустят россиян и белорусов.

Как сообщает официальный сайт комитета, если такое решение будет принято, оно нанесет ущерб только украинскому спортивному сообществу, а также национальным федерациям. По словам МОКа, это никак не повлияет на войну, которую хочет остановить весь мир, и которую тот "горячо осуждает".

Также организация отмечает, что такое решение противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества.

Комитет указывает на недавнее заявление Федерации тенниса Украины, где высказывается опасение о том, что данное решение приведет к уничтожению украинского тенниса, поскольку игроки из рф и Беларуси принимают участие почти во всех турнирах, что станет санкцией не против россиян, а против украинцев.

Поэтому, уточняет МОК, если это будет реализовано, атлеты, которые хотят соревноваться и потеряют поддержку своей национальной спортивной федерации и своего национального олимпийского комитета из-за вмешательства правительства, смогут рассчитывать на прямую поддержку Фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программ поддержки спортсменов МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов из россии и Беларуси к выступлениям. Министр молодежи и спорта Украины и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт назвал это решение жестким".

Позже чиновник назвал украинских теннисистов причастными к тому, что МОК принял такое решение, поскольку те играют в матчах против россиян.