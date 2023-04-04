Сыграли на руку россии: министр винит украинских теннисистов

Спортивный функционер нашел крайних

Министр молодежи и спорта Украины и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт увидел причастность украинских теннисистов в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

Как сообщает Tribuna.com, чиновник заявил, что президент МОК Томас Бах в последнее время приводит пример того, как украинские спортсмены играют в большом теннисе. Так глава НОК отреагировал на матч украинской теннисистки Ангелины Калининой против россиянки Анны Калинской на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

"И, например, после объявления этих условий МОК была конференция [президента Олимпийского комитета россии Станислава] Позднякова, он тоже отметил, что теннисисты играют и ничего не происходят", — указал Гутцайт.

По словам министра молодежи и спорта Украины , на всех выступлениях Баха он лишь приводит в пример федерацию тенниса, которая не отстранила россиян.

"К сожалению, то, что наши теннисисты выступали против россиян, сыграло против нас. К сожалению, так оно и есть", — резюмировал Гутцайт.

Калинина проиграла Калинской в первом раунде турнира WTA 500 в Чарльстоне — 6:7, 4:6. После матча украинка не пожала руку россиянке.

Недавно правительство Украины приняло решение о запрете своим спортсменам выступать на международных турнирах, где будут представлены атлеты из рф или РБ. Сам Гутцайт назвал решение МОК по допуску россиян к соревнованиям "жестким".