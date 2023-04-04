Зіграли на руку росії: міністр звинувачує українських тенісистів

Спортивний функціонер знайшов крайніх

Міністр молоді та спорту України та голова Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт побачив причетність українських тенісистів у тому, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити російських та білоруських атлетів до змагань.

Як повідомляє Tribuna.com, чиновник заявив, що президент МОК Томас Бах останнім часом наводить приклад того, як українські спортсмени грають у великому тенісі. Так голова НОК відреагував на матч Ангеліни Калініної проти росіянки Анни Калінської на турнірі WTA 500 в Чарльстоні.

"І, наприклад, після оголошення цих умов МОК була конференція [президента Олімпійського комітету Росії Станіслава] Позднякова, він також зазначив, що тенісисти грають і нічого не відбуваються", — зазначив Гутцайт.

За словами міністра молоді та спорту України, на всіх виступах Баха він лише наводить як приклад федерацію тенісу, яка не відсторонила росіян.

"На жаль, те, що наші тенісисти виступали проти росіян, зіграло проти нас. На жаль, так воно і є", — резюмував Гутцайт.

Калініна програла Калінській в першому раунді турніру WTA 500 в Чарльстоні — 6:7, 4:6. Після матчу українка не потиснула руку росіянці.

Нещодавно уряд України ухвалив рішення про заборону своїм спортсменам виступати на міжнародних турнірах, де будуть представлені атлети з рф або РБ. Сам Гутцайт назвав рішення МОК щодо допуску росіян до змагань "жорстким".