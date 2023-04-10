Росіян і білорусів допускають на Олімпіаду: що про це думають українці

Замість того, щоб домагатися недопуску росіян і білорусів на змагання — НОК України обмежує своїх спортсменів

Намір Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян і білорусів до участі у міжнародних змаганнях навіть у нейтральному статусі негативно сприймають дві третини українців, і більш як половина — підтримують рішення Національного олімпійського комітету (НОК) про бойкот Олімпіади у разі участі в ній спортсменів з країн-агресорів.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

Позитивно до рішення МОК про нейтральний статус росіян і білорусів ставляться 4,4% респондентів; радше позитивно — 3,9%; радше негативно — 16,5%; негативно — 68,4%; не змогли відповісти — 6,9%.

На запитання анкети "Чи підтримуєте ви рішення НОК України бойкотувати Олімпіаду у випадку допуску туди росіян і білорусів?" голоси розділилися таким чином:

однозначно так — 53% (лютий 2023 — 64,0%)

радше так — 18% (12,7%)

радше ні — 10,0% (7,9%)

однозначно ні — 10,0% (7,7%)

не змогли відповісти — 9,0% (7,7%)

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 8 квітня. теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, МОК у січні 2023-го заявив, що розгляне можливість виступу російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях при дотриманні атлетами деяких правил. У відповідь НОК пригрозив бойкотом Олімпіади, якщо туди допустять представників країн-агресорів. Примітно, що приводом для пом’якшення санкцій щодо російських атлетів стали тенісні матчі представників рф з українцями.