Вибирають між їжею та предметами розкоші: на чому у війну економлять українці (опитування)

У половини українців протягом 2022 року серйозно зросли витрати

З часу повномасштабної війни з росією більш як у половини українців виникли гроші борги, 2022 року двом третинам громадян доводилося ться заощаджувати на купівлі нового одягу, а 44 відсотки — не мають фінансової подушки, яка могла б пом'якшити падіння доходів та зростання витрат.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group на замовлення сайту "Телеграф".

Так, на запитання анкети "Чи з'явились у вас грошові борги протягом минулого року?" відповіді респондентів розділилися таким чином:

так, великі борги — 21,4% (квітень 2021 — 7,6%);

так, борги невеликі — 31,0% (35,6);

немає боргів — 39,9% (46,0);

я сам давав у борг — 4,4% (7,9);

вагалися з відповіддю — 3,2% (2,9).

Українці також розповіли, як змінились їхні витрати протягом минулого року?

істотно збільшилися — 50,2% (10,7);

трохи збільшились — 23,4% (45,1);

ніяк не змінились — 6,9% (27,3);

трохи зменшились — 8,9% (11,9);

істотно зменшились — 10,6% (5,1).

Окрім того, респонденти дали відповідь на запитання: "На чому заощаджували торік?"

заощаджував на купівлі великої побутової техніки — 42,9% (33,8);

відклав або відмінив великі покупки (квартира, будинок або автомобіль) — 23,4 (32,0%);

припинив/скоротив купівлю "предметів розкоші" — 26,6% (29,7);

заощаджував на продуктах харчування — 45,6% (20,3);

заощаджував на купівлі одягу — 61,6% (16,0);

заощаджував на купівлі дрібної побутової техніки — 32,3% (15,4);

ні на чому — 5,4% (21,8);

вагалися з відповіддю — 7,4% (13,2).

Вкрай негативною виглядає ситуація із фінансовими накопиченнями українців після аналізу відповідей на запитання: "На який час вистачить Ваших заощаджень?"

немає заощаджень — 43,8%;

вистачить на кілька тижнів — 11,3%;

вистачить на один місяць — 11,6%;

вистачить на два-три місяці — 12,3%;

вистачить на три-шість місяців — 7,6%;

вистачить на пів року і більше — 5,9%;

вагалися з відповіддю — 7,4%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 25 березня.

Нагадаємо, раніше сайт "Телеграф" публікував опитування як українці "борються" з COVID-19. Виявилося, що наші співгромадяни забули про маски та рукавички, юрмляться в метро і магазинах.