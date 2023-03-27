Выбирают между едой и предметами роскоши: на чем в войну экономят украинцы (опрос)

У половины украинцев в течение 2022 года серьезно выросли расходы

Со времени полномасштабной войны с россией более чем у половины украинцев возникли денежные долги, в 2022 году двум третям граждан приходилось экономить на покупке новой одежды, а 44 процента — не имеют финансовой подушки, которая могла бы смягчить падение доходов и рост расходов.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group по заказу сайта "Телеграф".

Так, на вопрос анкеты "Появились ли у вас денежные долги в течение прошлого года?" ответы респондентов разделились следующим образом:

да, большие долги – 21,4% (апрель 2021 – 7,6%);

да, долги небольшие – 31,0% (35,6);

нет долгов – 39,9% (46,0);

я сам давал в долг – 4,4% (7,9);

затруднились с ответом – 3,2% (2,9).

Украинцы также рассказали, как изменились их расходы в течение прошлого года ?

существенно увеличились – 50,2% (10,7);

несколько увеличились – 23,4% (45,1);

никак не изменились – 6,9% (27,3);

немного уменьшились – 8,9% (11,9);

существенно уменьшились – 10,6% (5,1).

Кроме того, респонденты ответили на вопрос: "На чем экономили в прошлом году?"

экономил на покупке крупной бытовой техники – 42,9% (33,8);

отложил или отменил крупные покупки (квартира, дом или автомобиль) – 23,4% (32,0);

прекратил/сократил покупку предметов роскоши – 26,6% (29,7);

экономил на продуктах питания – 45,6% (20,3);

экономил на покупке одежды – 61,6% (16,0);

экономил на покупке мелкой бытовой техники – 32,3% (15,4);

ни на чем – 5,4% (21,8);

затруднились с ответом – 7,4% (13,2).

Крайне удручающей выглядит ситуация с финансовыми накоплениями украинцев после анализа ответов на вопрос: "На какое время хватит ваших сбережений?"

нет сбережений – 43,8%;

хватит на несколько недель – 11,3%;

хватит на один месяц – 11,6%;

хватит на два-три месяца – 12,3%;

хватит на три-шесть месяцев – 7,6%;

хватит на полгода и более – 5,9%;

затруднились с ответом – 7,4%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 25 марта.

Напомним, ранее сайт "Телеграф" публиковал опрос как украинцы "борются" с COVID-19. Оказалось, что наши сограждане забыли о масках и перчатках, толпятся в метро и магазинах.