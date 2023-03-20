Забыли о масках и перчатках, толпятся в метро и магазинах: как украинцы "борются" с COVID-19

Украинцы перестали дезинфицировать поверхности и не носят защитные перчатки

За более чем три года с момента, когда, по мнению ФБР и Министерства энергетики США, коронавирус вырвался из китайской лаборатории, украинцы стали меньше беспокоиться об угрозе заразиться и умереть от COVID-19. При сравнении апреля 2022-го и марта 2023-го, они меньше моют руки, почти не носят защитные маски и без опаски пользуются общественным транспортом.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group на прошлой неделе.

На вопрос анкеты "Какие противоэпидемические меры по COVID-19 вы соблюдаете?" ответы респондентов разделились следующим образом (в скобках — данные опроса за апрель 2020 г.):

стал чаще мыть руки — 55,9% (85,5);

избегаю мест скопления людей — 36,9% (50,6);

соблюдаю дистанцию в 1-2 м — 30,5% (61,4);

дезинфицирую поверхности — 20,9% (49,8);

ношу маску — 20,7% (82,0);

стараюсь меньше посещать магазины — 14,4% (70,6);

не пользуюсь общественным транспортом, стараюсь никуда не ездить — 13,4% (60,7);

минимизировал личное общение — 9,8% (5,0);

заказываю доставку продуктов на дом — 3,8% (14,3);

пользуюсь защитными перчатками — 3,4% (11,8);

не соблюдаю никаких мер — 21,8% (4,1).

Еще определенный процент опрошенных назвали другие меры безопасности или не могли ответить.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 18 марта.

Напомним, "Телеграф" опубликовал результаты опроса: должны ли ВСУ помочь Молдове с Приднестровьем.

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