Должны ли ВСУ помочь Молдове с Приднестровьем: что думают украинцы (опрос)

Многие украинцы дали однозначный ответ

В Молдове в последнее время поднимают вопрос о демилитаризации Приднестровья. Звучат даже идеи решения проблемы силовым путем в содействии с Украиной и НАТО. При этом большая часть украинцев считают, что Киев должен помочь нашим соседям.

Об это свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Active Group.

Так, на вопрос "Нужно ли Украине помочь Молдове с возвращением Приднестровья военным путем в случае обращения молдовских властей?" в марте 2023 года больше половины респондентов ответили положительно:

однозначно да — 28,6%;

скорее да — 33,6%;

скорее нет – 13,4%;

однозначно нет – 6,6%;

затруднились с ответом 15,2.

Стоит отметить, что с каждый последующим месяцем положительных ответов украинцев по этому поводу становится все больше. Например, в феврале 2023 года респонденты отвечали так:

однозначно да — 27,5%

скорее да — 31,1%;

скорее нет – 16,8% ;

однозначно нет – 6,6%;

затруднились с ответом 23%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией посредством онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Молдове сделали неожиданное заявление насчет боевых действий.

Также мы сообщали, что сепаратисты Приднестровья обвинили Украину в подготовке теракта.