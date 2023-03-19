Должны ли ВСУ помочь Молдове с Приднестровьем: что думают украинцы (опрос)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Многие украинцы дали однозначный ответ
В Молдове в последнее время поднимают вопрос о демилитаризации Приднестровья. Звучат даже идеи решения проблемы силовым путем в содействии с Украиной и НАТО. При этом большая часть украинцев считают, что Киев должен помочь нашим соседям.
Об это свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Active Group.
Так, на вопрос "Нужно ли Украине помочь Молдове с возвращением Приднестровья военным путем в случае обращения молдовских властей?" в марте 2023 года больше половины респондентов ответили положительно:
- однозначно да — 28,6%;
- скорее да — 33,6%;
- скорее нет – 13,4%;
- однозначно нет – 6,6%;
- затруднились с ответом 15,2.
Стоит отметить, что с каждый последующим месяцем положительных ответов украинцев по этому поводу становится все больше. Например, в феврале 2023 года респонденты отвечали так:
- однозначно да — 27,5%
- скорее да — 31,1%;
- скорее нет – 16,8% ;
- однозначно нет – 6,6%;
- затруднились с ответом 23%.
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Исследование проведено компанией посредством онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет.
Напомним, ранее мы писали, что в Молдове сделали неожиданное заявление насчет боевых действий.
Также мы сообщали, что сепаратисты Приднестровья обвинили Украину в подготовке теракта.