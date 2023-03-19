Укр

Должны ли ВСУ помочь Молдове с Приднестровьем: что думают украинцы (опрос)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 19 марта 2023, 16:23

Многие украинцы дали однозначный ответ

В Молдове в последнее время поднимают вопрос о демилитаризации Приднестровья. Звучат даже идеи решения проблемы силовым путем в содействии с Украиной и НАТО. При этом большая часть украинцев считают, что Киев должен помочь нашим соседям.

Об это свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Active Group.

Так, на вопрос "Нужно ли Украине помочь Молдове с возвращением Приднестровья военным путем в случае обращения молдовских властей?" в марте 2023 года больше половины респондентов ответили положительно:

  • однозначно да — 28,6%;
  • скорее да — 33,6%;
  • скорее нет – 13,4%;
  • однозначно нет – 6,6%;
  • затруднились с ответом 15,2.

Стоит отметить, что с каждый последующим месяцем положительных ответов украинцев по этому поводу становится все больше. Например, в феврале 2023 года респонденты отвечали так:

  • однозначно да — 27,5%
  • скорее да — 31,1%;
  • скорее нет – 16,8% ;
  • однозначно нет – 6,6%;
  • затруднились с ответом 23%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией посредством онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Молдове сделали неожиданное заявление насчет боевых действий.

Также мы сообщали, что сепаратисты Приднестровья обвинили Украину в подготовке теракта.

Теги:
#Украина #Молдова #Приднестровье #Война #Опрос