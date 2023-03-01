Откуда появился коронавирус: в ФБР сделали громкое заявление

В секретном ведомстве убеждены, что ковид имеет лабораторное происхождение

Наиболее вероятная причина возникновения коронавирусной пандемии (Сovid-19), новые штаммы которой до сих пор фиксируют в мире — утечка из лаборатории в китайском городе Ухань.

Такую информацию в интервью Fox News озвучил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристоф Рэй.

"ФБР уже достаточно давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане", — сказал он. По его словам, речь идет о потенциальной утечке из китайской лаборатории, которая находится под контролем правительства страны.

Также он добавил, что на сегодня Китай делает все возможное, чтобы не дать возможности США и союзникам установить основную причину появления и распространения коронавирусной инфекции.

В свою очередь американская газета WSJ пишет, что заявление слова директора ФБР стало первым публичным подтверждением версии о причинах появления пандемии, придерживающейся в бюро. Хотя еще на прошлой неделе информировали о том, что в 2021 году ФБР с "умеренной степенью уверенности" пришло к выводу, что пандемия могла возникнуть из-за утечки в уханьской лаборатории. В то же время, официально эти данные не разглашались.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией был зафиксирован именно в Китае более трех лет назад. После пандемия начала активно распространяться по миру, однако в большинстве китайских регионов ситуация до сих пор остается сложной, ведь в некоторых провинциях ковидом заболело почти все население.