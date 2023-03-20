Забули про маски та рукавички, юрмляться в метро і магазинах: як українці "борються" з COVID-19
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Українці перестали дезинфікувати поверхні й не носять захисні рукавички
За більш як три роки з моменту, коли, на думку ФБР і Міністерства енергетики США, коронавірус вирвався з китайської лабораторії, українці стали менше перейматися загрозою заразитися й померти від COVID-19. При порівнянні квітня 2022-го та березня 2023-го, вони менше миють руки, майже не носять захисні маски і без побоювань користуються громадським транспортом.
Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group минулого тижня.
На запитання анкети "Яких протиепідемічних заходів щодо COVID-19 ви дотримуєтесь?" відповіді респондентів розділилися таким чином (у дужках — дані опитування за квітень 2020):
- став частіше мити руки — 55,9% (85,5);
- уникаю місць скупчення людей — 36,9% (50,6);
- дотримуюся дистанції в 1-2 м — 30,5% (61,4);
- дезінфікую поверхні — 20,9% (49,8);
- ношу маску — 20,7% (82,0);
- намагаюсь менше відвідувати магазини — 14,4% (70,6);
- не користуюся громадським транспортом, намагаюсь нікуди не їздити — 13,4% (60,7);
- мінімізував особисте спілкування — 9,8% (5,0);
- замовляю доставку продуктів додому — 3,8% (14,3);
- користуюся захисними рукавичками — 3,4% (11,8);
- не дотримуюся жодних заходів — 21,8% (4,1).
Ще певний відсоток опитаних назвав інші заходи безпеки чи не міг дати відповідь.
Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.
Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 18 березня.
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