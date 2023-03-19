Чи мають ЗСУ допомогти Молдові з Придністров'ям: що думають українці (опитування)

Багато українців дали однозначну відповідь

У Молдові останнім часом порушують питання про демілітаризацію Придністров’я. Звучать навіть ідеї вирішення проблеми силовим шляхом у сприянні з Україною та НАТО. При цьому більшість українців вважають, що Київ має допомогти нашим сусідам.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного компанією Active Group.

Так, на запитання "Чи потрібно Україні допомогти Молдові з поверненням Придністров'я військовим шляхом у разі звернення молдавської влади?" у березні 2023 року більше половини респондентів відповіли позитивно:

однозначно так — 28,6%;

швидше так — 33,6%;

скоріше ні – 13,4%;

однозначно ні – 6,6%;

важко з відповіддю 15,2.

Варто зазначити, що з кожним наступним місяцем позитивних відповідей українців із цього приводу стає дедалі більше. Наприклад, у лютому 2023 року респонденти відповідали так:

однозначно так — 27,5%;

швидше так — 31,1%;

швидше ні — 16,8%;

однозначно ні – 6,6%;

вагалися з відповіддю 23%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" з компанією Active Group.

Дослідження проведене компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 років і більше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Молдові зробили несподівану заяву щодо бойових дій.

Також ми повідомляли, що сепаратисти Придністров’я звинуватили Україну у підготовці теракту.